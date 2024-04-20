Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Viral 2 Pemuda Babak Belur Dikeroyok Oknum Polisi di Kolaka, Korban Lapor Propam

Muh Rusli , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |21:55 WIB
Viral 2 Pemuda Babak Belur Dikeroyok Oknum Polisi di Kolaka, Korban Lapor Propam
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

KOLAKA - Sejumlah oknum polisi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke propam atas dugaan mengeroyok dua pemuda berinisial MP (27) dan FM (28) hingga babak belur. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV dan beredar luas di media sosial Facebook.

Dari rekaman video CCTV berdurasi 38 detik tersebut, terlihatkan sekitar 9 orang pria saling berboncengan turun dari motor dan langsung melakukan pengejaran terhadap korban. Dari 9 oknum tersebut, 6 diantaranya terlibat langsung melakukan penganiayaan.

"Sekitar 9 orang semua (oknum polisi) tetapi yang memukul hanya enam orang. Teman saya dikeroyok oleh tiga orang dan saya juga tiga dan kami kenal semuanya," ungkap MP kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (20/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
