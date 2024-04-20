Ledakan di Bangkalan, Tim Gegana Polda Jatim Dikerahkan ke TKP

SAMPANG - Tim Gegana Polda Jawa Timur (Jatim) dikerahkan untuk menyelidiki ledakan petasan di Desa Sembilangan, Bangkalan.

Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya bersama Tim Gegana Brimob Polda Jatim turun langsung usai peristiwa terjadi. Adapun terdapat garis police line membentang di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan tim gabungan Gegana Brimob melakukan olah TKP.

"Pasca-peristiwa kami turun langsung ke lokasi ledakan petasan, kejadian sekitar pukul 16.00 WIB. Ledakan mengakibatkan menelan korban, satu meninggal dunia dan dua orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Bangkalan," ungkapnya, Sabtu (20/4/2023).