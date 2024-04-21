Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ledakan Petasan Tewaskan Satu Orang di Madura

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |05:00 WIB
4 Fakta Ledakan Petasan Tewaskan Satu Orang di Madura
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan, Madura, hancur usai petasan meledak pada Jumat 19 April 2024 petang.

Okezone merangkum 4 fakta ledakan di Bangkalan, Madura, tersebut. Berikut ulasannya:

1. Ledakan Sebabkan Satu Orang Tewas

Ledakan petasan ini menyebabkan satu korban tewas dan dua lainnya mengalmi luka bakar.

2. Ledakan Petasan untuk Acara Pernikahan

Berdasarkan keterangan warga setempat, petasan yang meledak direncanakan akan digunakan untuk acara pernikahann salah satu korban.

3. Penjelasan Polisi soal Petasan Meledak di Bangkalan

"Salah satu dari tiga korban akan melangsungkan hajatan pernikahan dalam waktu dekat. Namun, apakah petasan dirakit sendiri atau membeli kami masih menyelidik,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, Sabtu (20/4/2024)

Ledakan tersebut mengakibatkan rumah salah satu korban roboh dan rusak parah. "Reskrim bersama tim Brimob Polda Jawa timur, sementara telah mendapatkan barang bukti, berupa serpihan mercon dan gulungan kertas sebagian pembungkus petasan sudah diamankan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
