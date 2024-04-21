Gempa M 2,8 Guncang Bolsel Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,8 terjadi di Bolaanguki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara pada Sabtu (20/4/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 23.33 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 95 Kilometer dari Barat Daya Bolaanguki. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 19 Kilometer.

"#Gempa Mag:2.8, 30-Apr-2024 23:33:33 WIB, Lok:0.38LS, 123.58BT (95 km Barat Daya, Sulawesi Utara), Kedlmn:19 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bolaanguki diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Salman Mardira)