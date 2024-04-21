Ledakan di Bangkalan, Polisi Amankan Selongsong Petasan

BANGKALAN - Pasca ledakan petasan, petugas gabungan dari Tim Inafis, laboratorium forensik serta Gegana Brimob Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan.

Untuk mengantisipasi ledakan susulan petugas kepolisian memasang garis polisi (police line) di TKP.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo Seputro mengatakan, tim yang terlibat dalam penyidikan kasus ini dari Polda Jawa Timur.

"Olah TKP melibatkan tim dari Gegana Satuan Brimob, Inafis Ditreskrim Polda Jawa Timur untuk sterilkan TKP. Karena dimungkinkan terdapat bahan peledak petasan," ungkapnya, Minggu (21/4/2024).

Adapun hasil olah TKP, petugas menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankannya

"Hasil dari olah TKP tim gabungan ini, ditemukan lima selongsong atau lima kertas gulungan petasan kosong di rumah yang hancur. Tetapi hanya selongsong, tidak ada serbuk atau bahan petasan," terangnya.

Menurutnya, petasan yang meledak di dalam rumah diperkirakan terdapat sekitar satu kilo bahan mercon. Ledakan berada di ruang tertutup hingga bikin rumah hancur.

"Sejumlah barang bukti yang ditemukan petugas di TKP berupa selongsong petasan, saat ini berada di tangan aparat kepolisian," ujarnya.