HOME NEWS JABAR

Viral! Dua Pemuda Dianiaya hingga Dipukuli Pakai Batu di Ciparay Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:14 WIB
Viral! Dua Pemuda Dianiaya hingga Dipukuli Pakai Batu di Ciparay Bandung
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Dua orang pemuda yang sedang menggunakan sepeda motor tiba-tiba dihentikan, dan langsung dipukuli oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) di Ciparay, Kabupaten Bandung, pada Jumat 19 April 2024 lalu.

Kejadian tersebut pun sempat viral di media sosial, terlebih aksi para pelaku ini sempat terekam CCTV yang tepat berada di lokasi.

Dalam video yang berduasi 43 detik, terlihat dua pemuda itu sedang menggunakan motor warna biru, namun tiba-tiba dipepet oleh para pelaku ke pinggiran ruko.

Namun tak berselang lama, para pelaku yang terlihat berjumlah sekitar 8 orang ini langsung melakukan pemukulan hingga penendangan hingga kedua korban pun langsung terjatuh.

Kemudian setelah terjadi satu korban mencoba mendatangi pelaku yang memukulnya untuk menanyakan perihal kejadian itu.

Namun para pelaku seperti tidak menggubrisnya dan terus melakukan pemukulan, hingga dari arah belakang tiba-tiba datang pelaku lain yang menggunakan batu langsung memukulnya hingga korban jatuh tersungkur ke tanah.

Bahkan ketika korban tak berdaya pelaku lain pun terus melakukan pemukulan kepada korban. Disisi lain teman korban yang hendak akan menolong pun sama mengalami penganiayaan oleh pelaku lain dan tidak sempat menolong korban.

Halaman:
1 2
      
