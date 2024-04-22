Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga Ukraina Gembira Bantuan AS Rp989 Triliun Cair, Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:04 WIB
Warga Ukraina Gembira Bantuan AS Rp989 Triliun Cair, Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali
Warga Ukraina gembira bantuan AS senilai Rp989 triliun akhirnya cair (Foto: Reuters)
UKRAINA Kegembiraan senada juga dirasakan banyak warga Ukraina usai bantuan dari Amerika Serikat (AS) sebear USD61 miliar (Rp989 triliun) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS).

Di Minggu (21/4/2024) pagi yang menyedihkan, kehangatan metro Kyiv akan selalu mengalahkan jalanan basah di atas. Di sinilah tim BBC bertemu Maxym, yang senang dengan bantuan AS yang akhirnya disetujui.

“Saya sangat senang tentang hal itu,” katanya. "Aku hanya sedikit kecewa karena butuh waktu lama. Lagi pula, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” lanjutnya.

Maxym frustrasi dengan perdebatan yang berkembang mengenai apakah Ukraina harus merundingkan perdamaian dengan Rusia dengan mengorbankan wilayah.

“Rusia tidak mau bernegosiasi,” jelasnya. “Mereka tidak menginginkan jalan tengah yang menurut Eropa dan AS akan mengakhiri perang ini. Mereka menginginkan semuanya,” ujarnya.

Tim BBC juga bertemu dengan seorang wanita, Vita, yang memegang tangan putranya dan menariknya turun dari kereta. “Bagaimana lagi Ukraina bisa bertahan tanpanya?,” tanyanya.

"Tidak bisa. Kami tidak memiliki pasukan dan senjata seperti itu,” ujarnya.

Dia kemudian menjadi emosional. "Tidak mungkin. Kami sangat menginginkan bantuan, agar anak-anak kami bisa bertahan, jadi kami menunggu,” ungkapnya. Dia mengangguk ke arah putranya.

