HOME NEWS BALI

Viral Anak Ayam Berkaki Empat di Karangasem

Yunda Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:31 WIB
Viral Anak Ayam Berkaki Empat di Karangasem
Anak ayam berkaki empat (Foto: MPI)
A
A
A

KARANGASEM - Viral di media sosial (medsos) seekor anak ayam memiliki 4 kaki. Hewan ini milik peternak di Desa Bebandem, Karangasem, yang dipelihara sejak sebulan lalu.

Keunikan anak ayam ini ini membuat pengguna medsos heboh dengan kaki anak ayam jenis ayam potong ini berjumlah empat.

Pemilik ternak, I Putu Gunawan mengaku bahwa selama 8 tahun menjadi peternak ayam baru kali ini mendapati ayam berkaki 4. Kata dia, ayam yang kini berusia 3 bulan ini dibeli sebulan yang lalu dari peternak di Desa Bugbug, Karangasem.

"Dari 200 anak ayam yang dibeli. Satu ini memiliki 4 kaki," ujarnya, Senin (22/4/2024).

Ia menambahkan bahwa setelah mengetahui anak ayam ini tak biasa, dirinya memutuskan untuk memeliharanya dan memisahkan dari ayam lainnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
