HOME NEWS JABAR

Berteduh saat Hujan Deras, 2 Warga Sukabumi Tewas Tersambar Petir

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |02:59 WIB
Berteduh saat Hujan Deras, 2 Warga Sukabumi Tewas Tersambar Petir
A
A
A

SUKABUMI - Dua orang warga Sukabumi tewas setelah tersambar petir di ruas Jalan Raya Primer, tepatnya di Kampung Cimenteng RT 03/05, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Minggu (21/4/2024) sore.

Korban bernama Fatah Yamani (43) seorang honorer di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, yang merupakan warga Kampung Canghegar 1 RT 003/002, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan korban kedua bernama Muhammad Rafli (16) warga Kampung Cisarua, RT 001/008, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, yang meninggal saat perjalanan ke rumah sakit.

Kapolsek Cikembar Polres Sukabumi, AKP R Panji mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada sekira pukul 14.30 WIB, berawal ketika saat kedua korban tengah berteduh di sebuah warung semi permanen yang berada di pinggir ruas jalan raya.

