Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel Kembali Serang Khan Younis Timur, Banyak Jenazah Ditemukan di Reruntuhan RS

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |08:45 WIB
Pasukan Israel Kembali Serang Khan Younis Timur, Banyak Jenazah Ditemukan di Reruntuhan RS
Pasukan Israel kembali serang Khan Younis timur, banyak jenazah ditemukan di reruntuhan RS (Foto: Reuters)
A
A
A

KHAN YOUNIS - Pasukan Israel berjuang kembali ke bagian timur Khan Younis, Gaza dalam serangan mendadak pada Senin (22/4/2024).

Hal ini membuat orang-orang yang telah kembali ke rumah-rumah yang ditinggalkan di reruntuhan selatan Jalur Gaza, kembali melarikan diri.

Di tempat lain di Khan Younis, sejumlah jenazah lainnya ditemukan dari apa yang menurut pihak berwenang Palestina sebagai kuburan massal di lokasi rumah sakit utama kota tersebut, yang ditinggalkan oleh pasukan Israel. Lebih jauh ke selatan terjadi serangan udara baru di Rafah, tempat perlindungan terakhir di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong tersebut mencari perlindungan.

Israel tiba-tiba menarik sebagian besar pasukan daratnya keluar dari Jalur Gaza selatan bulan ini setelah beberapa pertempuran paling sengit dalam perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan tersebut. Para penduduk mulai melakukan perjalanan pulang ke lingkungan yang sebelumnya tidak dapat diakses di kota terbesar kedua di wilayah kantong tersebut, dan menemukan rumah-rumah yang hancur menjadi puing-puing dan mayat yang belum ditemukan tergeletak di jalanan.

“Pagi ini banyak keluarga yang meninggalkan sini dalam dua minggu terakhir untuk pulang ke Abassan kembali. Mereka terlalu ketakutan,” kata Ahmed Rezik, 42, kepada Reuters dari sebuah sekolah tempat dia berlindung di bagian barat Khan Younis , mengacu pada sebuah distrik di timur.

“Mereka mengatakan tank-tank melaju di wilayah timur kota di bawah tembakan keras, dan mereka harus lari menyelamatkan nyawa,” lanjutnya melalui aplikasi obrolan.

Israel melancarkan perangnya di Gaza setelah para pejuang dari kelompok militan Islam Hamas yang menguasai daerah kantong itu menyerbu pagar perbatasan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut perhitungan Israel.

Israel menanggapinya dengan melancarkan serangan darat ke Gaza, bersumpah untuk memusnahkan Hamas. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 34.000 orang telah dipastikan tewas, dan ribuan mayat lainnya dikhawatirkan hilang di reruntuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement