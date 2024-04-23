Pasukan Israel Kembali Serang Khan Younis Timur, Banyak Jenazah Ditemukan di Reruntuhan RS

KHAN YOUNIS - Pasukan Israel berjuang kembali ke bagian timur Khan Younis, Gaza dalam serangan mendadak pada Senin (22/4/2024).

Hal ini membuat orang-orang yang telah kembali ke rumah-rumah yang ditinggalkan di reruntuhan selatan Jalur Gaza, kembali melarikan diri.

Di tempat lain di Khan Younis, sejumlah jenazah lainnya ditemukan dari apa yang menurut pihak berwenang Palestina sebagai kuburan massal di lokasi rumah sakit utama kota tersebut, yang ditinggalkan oleh pasukan Israel. Lebih jauh ke selatan terjadi serangan udara baru di Rafah, tempat perlindungan terakhir di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong tersebut mencari perlindungan.

Israel tiba-tiba menarik sebagian besar pasukan daratnya keluar dari Jalur Gaza selatan bulan ini setelah beberapa pertempuran paling sengit dalam perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan tersebut. Para penduduk mulai melakukan perjalanan pulang ke lingkungan yang sebelumnya tidak dapat diakses di kota terbesar kedua di wilayah kantong tersebut, dan menemukan rumah-rumah yang hancur menjadi puing-puing dan mayat yang belum ditemukan tergeletak di jalanan.

“Pagi ini banyak keluarga yang meninggalkan sini dalam dua minggu terakhir untuk pulang ke Abassan kembali. Mereka terlalu ketakutan,” kata Ahmed Rezik, 42, kepada Reuters dari sebuah sekolah tempat dia berlindung di bagian barat Khan Younis , mengacu pada sebuah distrik di timur.

“Mereka mengatakan tank-tank melaju di wilayah timur kota di bawah tembakan keras, dan mereka harus lari menyelamatkan nyawa,” lanjutnya melalui aplikasi obrolan.

Israel melancarkan perangnya di Gaza setelah para pejuang dari kelompok militan Islam Hamas yang menguasai daerah kantong itu menyerbu pagar perbatasan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut perhitungan Israel.

Israel menanggapinya dengan melancarkan serangan darat ke Gaza, bersumpah untuk memusnahkan Hamas. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 34.000 orang telah dipastikan tewas, dan ribuan mayat lainnya dikhawatirkan hilang di reruntuhan.