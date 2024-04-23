Menantu Sewa Eksekutor Bunuh Mertua di Kendari, Janjikan Pelaku Rp75 Juta

KENDARI - Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita beernama Mirna (51) dengan modus begal di sekitar Kantor DPRD Kota Kendari di Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Minggu 7 April 2024 sore, mengungkapkan fakta mengejutkan.

Polresta Kendari bersama tim gabungan Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kasus ini dengan menangkap pria berinisial CM eksekutor pembunuhan tersebut bersama otak pelaku insiden itu yang tidak lain adalah menantunya sendiri yakni ND.

Kapolresta Kendari Kombes Pol Aris Tri Yunarko menjelaskan peristiwa pembunuhan dengan modus begal tersebut merupakan rekayasa pelaku ND menantu korban.

Pelaku melakukan pembunuhan berencana tersebut lantaran sakit hati pada korban atau mertuanya karena kerap tidak dianggap oleh korban dan keluarga.

“kita lakukan penangkapan, dari penangkapan kita dapatkan informasi bahwa benar dia yang melaksanakan pembunuhan, dan yang menyuruh adalah ND menantu korban,” kata Aris pada Rabu (17/4/2024).

Sementara itu menurut ND menantu korban mengaku dirinya sudah beberapa kali hendak membunuh mertuanya namun belum menemukan orang yang tepat. Dia pun bertemu dengan pelaku CM yang juga tetangga dari orang tuanya dan siap mengeksekusi korban dengan iming-iming uang Rp75 juta dan baru diterima senilai RP10 juta.

Pelaku ND mengaku aksi tersebut dilakukan karena dendam terhadap mertuanya sebab kerap tidak dianggap oleh korban saat bersama keluarga suaminya.

“Sakit sekali hatiku, saya ada dendam memang, dari semenjak menikah saya tidak pernah dianggap oleh keluarganya saya dituduh melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan,” kata ND

Sementara itu, tersangka CM eksekutor pembunuhan korban mengaku dirinya tega membunuh mertua pelaku karena diberikan upah sebesar Rp75 juta dan dijanjikan akan menerima uang bulanan senilai RP4 juta per bulan selama 3 tahun.

Kedua tersangka pun merencanakan aksi pembunuhan tersebut dengan modus begal dengan mengambil seluruh harta milik korban di dalam mobil, namun barang berharga tersebut merupakan milik menantu korban.