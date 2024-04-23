Tak Kuat Melibas Tanjakan di Tikungan Slumprit, Truk Muatan Batok Kelapa Terguling

GUNUNGKIDUL - Sebuah truk bermuatan batok kelapa terguling di tikungan Slumprit Jalan Yogya-Wonosari km 17,5 tepatnya di bukit Hargodumilah Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk, Gunungkidul, Senin (22/4/2024) sore. Diduga truk nahas tersebut kelebihan muatan.

Truk nampak terguling ke kiri dengan posisi kabin berada ke arah tanjakan sementsra beberapa karung batok kelapa tumpah ke jalan. Truk tersebut terguling memenuhi lajur kiri dari arah Wonosari menuju ke Yogyakarta.

Akibat perisriwa tersebut, arus jalan Jogja-wonosari sempat tersendat. Polisi terpaksa harus melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup terutama ketika ada kendaraan besar melintas. Sebab, di tikungan Slumprit ini kendaraan besar bermuatan berat seperti truk ataupun bus harus memiliki ruang cukup untuk melibas tikungan leter S dan menanjak.

Humas Polsek Patuk, Aiptu Purwanto menuturkan, peristiwa tersebut terjadi Senin sore sekira Pukul: 16.15 WIB. Truk naaas yang mengalami Kecelakaan lalulintas Tunggal adalah truck nomor polisi T-9543-TA yang dikemudikan oleh Yoga Saputra (28) warga Klaten Jawa Tengah.

"Truk ini membawa muatan tempurung kelapa. Tapi overload," kata dia, Senin malam.