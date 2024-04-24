Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Miris! Sekolahnya Digusur, Siswa SD Kulonprogo Belajar di Rumah Warga

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:51 WIB
Miris! Sekolahnya Digusur, Siswa SD Kulonprogo Belajar di Rumah Warga
Siswa SD di Kulonprogo belajar di rumah warga (Foto: Kuntadi)
KULONPROGO - Proyek jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Kabupaten Kulonprogo mengenai bangunan SD Negeri Bugel yang berada di Kapanewon Panjatan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah warga yang tidak jauh dari lokasi sekolah.

Rumah yang dipakai sebagi sekolah darurat ini merupakan rumah warga setempat. Kebetulan kondisi rumah dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Alhasil, bangunan ini pun disulap menjadi ruang kelas untuk belajar.

Selain ruang kelas sempit, siswa juga harus berbagi tempat duduk. Satu ruang dipakai untuk dua kelas yang hanya dibatasi sekat tipis.

Meski gelap dan sempit, namun anak-anak tidak mengeluhkan keterbatasan sarana yang ada. Mereka tetap tekun belajar karena sebentar lagi ujian dan kenaikan kelas.

“Sekolah kena proyek JJLS sehingga harus di sini,” kata Kepala SDN Bugel Ngadikin, Selasa (23/4/2024).

Pihak sekolah berharap pemerintah segera menyikapi kondisi yang ada. Mereka berharap pemerintah segera membangun bangunan yang baru agar siswa bisa belajar dengan baik.

“Semoga segera ada bangunan pengganti,” katanya.

