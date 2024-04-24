Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

13 Bulan Buron, Pelaku Penggelapan Motor di Kolaka Ditangkap

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:28 WIB
13 Bulan Buron, Pelaku Penggelapan Motor di Kolaka Ditangkap
DPO penggelapan motor ditangkap (Foto: Dok Polisi)
KOLAKA - Pelaku penggelapan motor milik warga Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 16 Maret 2023 berhasil ditangkap di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tersangka inisial H, warga Jalan Toddopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif mengatakan, H ditangkap pukul 20.30 Wita. oleh Tim Elang Anti Bandit 007 Polres yang diback up personil Polsek Panakukang pada Minggu 21 April 2024.

Polisi memgamankan barang bukti satu unit motor Honda Beat putih dengan nomor Polisi DT 3276 RA.

"Tim baru tiba semalam di Kolaka membawa pelaku dan motor yang digelapkan," ujar Iptu Dwi Arif, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
