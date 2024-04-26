Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keluarkan Kata-kata Kasar, NATO Peringatkan China Stop Bantu Rusia jika Ingin Hubungan Baik dengan Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:02 WIB
Keluarkan Kata-kata Kasar, NATO Peringatkan China Stop Bantu Rusia jika Ingin Hubungan Baik dengan Barat
NATO peringatkan China stop bantu Rusia jika ingin hubungan baik dengan Barat (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN China atau Tiongkok harus berhenti mendukung perang Rusia di Ukraina jika ingin menikmati hubungan baik dengan Barat. Hal ini diungkapkan kata Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg pada Kamis (25/4/2024).

Dia memperingatkan Beijing dengan kata-kata kasar yang tidak biasa yang menegaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan hubungan komunikasi dua arah.

Selama kunjungan ke Berlin, ketua aliansi militer Barat itu mengatakan bantuan Beijing sangat penting bagi upaya perang Moskow karena mereka menopang ekonomi perang Rusia dengan berbagi teknologi canggih seperti semikonduktor.

“Tahun lalu, Rusia mengimpor 90% mikroelektronikanya dari Tiongkok, yang digunakan untuk memproduksi rudal, tank, dan pesawat terbang. Tiongkok juga berupaya untuk memberikan Rusia kemampuan satelit dan pencitraan yang lebih baik,” terangnya, dikutip Reuters.

“Tiongkok mengatakan pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Barat. Pada saat yang sama, Beijing terus mengobarkan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Mereka tidak bisa melakukan dua arah,” lanjutnya.

Stoltenberg memperingatkan sekutu-sekutu Barat agar tidak bergantung pada Tiongkok seperti halnya pada Rusia.

“Di masa lalu, kita melakukan kesalahan dengan bergantung pada minyak dan gas Rusia,” katanya.

