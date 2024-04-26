Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Kapolda Metro Jaya di Era Jokowi, Karier Melejit hingga Ada yang Jadi Menteri

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |06:22 WIB
9 Kapolda Metro Jaya di Era Jokowi, Karier Melejit hingga Ada yang Jadi Menteri
Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (foto: dok ist)
POLDA METRO JAYA, merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah-daerah penyangganya, seperti Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang Kapolda yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi). Polda Metro merupakan satu-satunya polda di Indonesia yang memiliki status A+ (A khusus), dikarenakan kedudukannya menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

Namun, diketahui ada 9 Kapolda Metro Jaya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, sejak 2014 hingga 2024. Ada dua mantan Kapolda Metro yang kariernya mentereng hingga menyandang jenderal bintang 4 sebagai Kapolri. Berikut daftarnya:

1. Komjen Pol (Purn) Unggung Cahyono

 

Unggung menjabat Kapolda Metro Jaya di awal kepemimpinan Jokowi. Jenderal bintang 3 itu menjadi Kapolda Metro Jaya sejak 5 September 2014-12 Juni 2015. Lulusan Akpol 1985 ini pernah menjabat Asisten Logistik Kapolri hingga Kabaintelkam Polri tahun 2019.

2. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian

 

Tito menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 12 Juni 2015 - 21 Maret 2016. Kemudian, dia ditunjuk menjadi Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Tito sukses menduduki pucuk pimpinan Korps Bhayangkara sebagai sebagai Kapolri periode 2016-2019. Saat ini, dia menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

      
