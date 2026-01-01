Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |21:14 WIB
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
Ketum Joman, Andi Azwan (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu, kecuali Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dr Tifa. Namun, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan meyakini Jokowi juga akan memaafkan mereka. 

"Beliau ini (Jokowi) adalah seorang negarawan dan juga mantan pemimpin republik ini. Beliau pasti akan memaafkan semua yang bersalah maupun yang, katakanlah, merasa tidak bersalah seperti itu ya kalau meminta maaf kepada beliau," ujar Andi dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (1/1/2026).

Dia percaya bila Roy, Rismon, dan Tifa (RRT) mengaku telah menuding ijazah Jokowi palsu, maka ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya.

"Kalau dikatakan bahwasanya itu ada tiga orang yang tidak dimaafkan, menurut saya tidak, pendapat saya tidak. Karena beliau itu juga mengatakan kita terima semua yang meminta maaf," ucapnya.

Namun, meskipun Jokowi telah memaafkan RRT, Andi menegaskan bahwa proses hukum terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tetap akan berjalan.

"Tapi ada tapinya memang ini kan sudah masuk ke proses hukum ya, tetaplah hukum itu pasti berjalan seperti apa adanya, itu tidak bisa dipungkiri permasalahan itu. Tapi yang jelas, kalau kita bicara bahwasanya dipilih-pilih orang yang dimaafkan, itu tidak ada," ucap dia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421/pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190348/reza_indragiri-bMKY_large.jpg
Pakar Forensik Yakin Kasus Ijazah Jokowi Masuk Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190331/joman-9ckL_large.jpg
Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320/roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190314/ketua_umum_ipw_sugeng_teguh-7MdW_large.jpg
Soal Kasus Ijazah Jokowi, IPW: Hasil Labfor Sementara Harus Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190116/roy_suryo-Sf9b_large.jpg
Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement