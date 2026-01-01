Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu, kecuali Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dr Tifa. Namun, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan meyakini Jokowi juga akan memaafkan mereka.

"Beliau ini (Jokowi) adalah seorang negarawan dan juga mantan pemimpin republik ini. Beliau pasti akan memaafkan semua yang bersalah maupun yang, katakanlah, merasa tidak bersalah seperti itu ya kalau meminta maaf kepada beliau," ujar Andi dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (1/1/2026).

Dia percaya bila Roy, Rismon, dan Tifa (RRT) mengaku telah menuding ijazah Jokowi palsu, maka ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya.

"Kalau dikatakan bahwasanya itu ada tiga orang yang tidak dimaafkan, menurut saya tidak, pendapat saya tidak. Karena beliau itu juga mengatakan kita terima semua yang meminta maaf," ucapnya.

Namun, meskipun Jokowi telah memaafkan RRT, Andi menegaskan bahwa proses hukum terkait tudingan ijazah palsu Jokowi tetap akan berjalan.

"Tapi ada tapinya memang ini kan sudah masuk ke proses hukum ya, tetaplah hukum itu pasti berjalan seperti apa adanya, itu tidak bisa dipungkiri permasalahan itu. Tapi yang jelas, kalau kita bicara bahwasanya dipilih-pilih orang yang dimaafkan, itu tidak ada," ucap dia.

(Arief Setyadi )