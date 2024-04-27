Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sehari Beraksi di 10 TKP, Sindikat Ganjal ATM Spesialis Minimarket Ditangkap!

Heru Trijoko , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |01:30 WIB
Sehari Beraksi di 10 TKP, Sindikat Ganjal ATM Spesialis Minimarket Ditangkap!
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sindikat aksi ganjal mesin ATM yang biasa beraksi di sejumlah minimarket Kota Yogyakarta berhasil diringkus aparat kepolisian Polresta Yogyakarta.

Tak tanggung-tanggung, dalam sehari tersangka yang berjumlah 3 pemuda ini mampu beraksi di 10 mesin ATM dan mengasak Rp150 juta dari tabungan ATM milik para korban.

Dengan wajah tertunduk lesu dan tangan diborgol, ketiga tersangka dikeler ke Mapolresta Yogyakarta. Mereka masing-masing adalah Imam Zikri, Fajar Aliando dan Fihriansyah yang kesemuanya berasal dari Tangerang, Banten.

Ketiga tersangka ini diamankan di Jalan Laksda Adisucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah saat berupaya menghindari kejaran polisi.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengungkapkan, ketiga tersangka merupakan pemain lama dan biasa beraksi di sejumlah ATM minimarket di Kota Yogyakarta. Bahkan, sebelum ditangkap petugas, dalam sehari mereka mampu beraksi di 10 TKP dan sukses mengasak Rp150 juta dari tabungan ATM milik para korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement