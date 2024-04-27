Sehari Beraksi di 10 TKP, Sindikat Ganjal ATM Spesialis Minimarket Ditangkap!

YOGYAKARTA - Sindikat aksi ganjal mesin ATM yang biasa beraksi di sejumlah minimarket Kota Yogyakarta berhasil diringkus aparat kepolisian Polresta Yogyakarta.

Tak tanggung-tanggung, dalam sehari tersangka yang berjumlah 3 pemuda ini mampu beraksi di 10 mesin ATM dan mengasak Rp150 juta dari tabungan ATM milik para korban.

Dengan wajah tertunduk lesu dan tangan diborgol, ketiga tersangka dikeler ke Mapolresta Yogyakarta. Mereka masing-masing adalah Imam Zikri, Fajar Aliando dan Fihriansyah yang kesemuanya berasal dari Tangerang, Banten.

Ketiga tersangka ini diamankan di Jalan Laksda Adisucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah saat berupaya menghindari kejaran polisi.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengungkapkan, ketiga tersangka merupakan pemain lama dan biasa beraksi di sejumlah ATM minimarket di Kota Yogyakarta. Bahkan, sebelum ditangkap petugas, dalam sehari mereka mampu beraksi di 10 TKP dan sukses mengasak Rp150 juta dari tabungan ATM milik para korban.