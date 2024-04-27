Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Mempelai Pria di Madura Naik Pikap Usai Ketinggalan Rombongan Pengantin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:00 WIB
Viral Mempelai Pria di Madura Naik Pikap Usai Ketinggalan Rombongan Pengantin
pengantin pria ketinggalan rombongan dan naik pikap (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Seorang mempelai pria di Madura menggunakan pikap menuju ke lokasi resepsi pernikahannya. Ia diduga tertinggal rombongan pengantin yang seharusnya membawanya ke lokasi.

Video mempelai pria menaiki mobil bak terbuka itu pun viral di media sosial (medsos) setelah akun Instagram @Maduratrending mengunggah video tak lazim itu. Sebab biasanya pengantin akan dibawa menggunakan mobil yang layak.

Dalam vidio itu, terlihat seorang pengantin pria memakai jas hitam, kemeja hijau lengkap dasi dan sepatunya.

Vidio yang bersurasi 16 detik itu tampak sejumlah emak-emak yang sedang menertawakan seorang pengantin pria lantaran ketinggalan saat menuju resepsi.

Dengan wajah terpisu malu, pengantin pria ini duduk di pojok depan kiri bak pikap sambil menutup muka lantaran ditertawakan para emak- emak.

Tanpa mengeluarkan satu kata pun, pengantin pria ini hanya bisa tertawa dan pasrah saat menjadi olokan emak-emak.

"Dek remmah kanak mak epa cec cer pengatennah kanak, epa nompak pik up ekoh doo (Gimana kok sampek ketinggalan pengantin nya bahkan naik Mobil Pikap)." Kata emak- emak dalam vidio yang viral dikutip Jumat (26/4/2024).

Dalam keterangan vidio yang di ungah akun tersebut menyebut "pengantin pria naik mobil pik up viral di media sosial menurut perekam vidio tersebut pengantin ini ketinggalan".

