Gempa M3,9 Guncang Tuban Jawa Timur

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Tuban, Jawa Timur (Jatim), pukul 21.59 WIB, Sabtu (27/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.78 LS, 112.27 BT atau 126 Km Timur Laut Tuban, Jatim. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)