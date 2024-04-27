Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa M3,9 Guncang Tuban Jawa Timur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:28 WIB
Gempa M3,9 Guncang Tuban Jawa Timur
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Tuban, Jawa Timur (Jatim), pukul 21.59 WIB, Sabtu (27/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.78 LS, 112.27 BT atau 126 Km Timur Laut Tuban, Jatim. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

 BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Tuban Gempa Bumi gempa
