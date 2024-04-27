Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,1 di Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Cugenang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |21:17 WIB
Gempa M3,1 di Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Cugenang
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M3,1 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024 pukul 20:22:59 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=3.1. Episenter terletak pada koordinat 6.83 LS dan 107.00 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 km TimurLaut Kota Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 5 km.

BACA JUGA:

Gempa M3,1 Guncang Sukabumi Jabar 

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang," ungkap Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartanto dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement