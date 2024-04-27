Gempa M3,1 di Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Cugenang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M3,1 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024 pukul 20:22:59 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=3.1. Episenter terletak pada koordinat 6.83 LS dan 107.00 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 km TimurLaut Kota Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 5 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang," ungkap Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartanto dalam keterangan resminya.