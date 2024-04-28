Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dijerat Utang, Empat Wanita Asal Sumut Dijadikan Tukang Pijat Esek-esek di Merangin

Dijerat Utang, Empat Wanita Asal Sumut Dijadikan Tukang Pijat Esek-esek di Merangin
Korban perdagangan orang (Foto: dok polisi)
A
A
A

MERANGIN - Jajaran unit IV PPA Satreskrim Polres Merangin berhasil mengamankan Erawati (61) warga Sumatera Utara karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Merangin, Jambi, Sabtu 27 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB.

Terungkapnya praktik tersebut saat tim unit IV PPA Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi jika di salah satu panti pijat yakni Pijat Refleksi Tamira Refleksi Keluarga Kita di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Usai mendapat informasi yang cukup, lalu tim unit PPA ini langsung melakukan penggerebekan di panti pijat tersebut. Saat itu ditemukan 4 pekerja, dan 1 orang wanita paruh baya yang diakui sebagai pemilik panti. Lalu kelima orang tersebut digelandang ke Mapolres Merangin untuk dimintai keterangan.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto melalui Kasat Reskrim Polres Merangin Iptu Mulyono mengatakan jika pelaku ini diduga kuat melakukan tindak pidana perdagangan orang.

"Empat korban ini diimingi pekerjaan, korban ini dijerat dengan utang. Sehingga korban ini terjerat dan tidak bisa melawan kepada majikannya. Lebih miris lagi, ditempat panti pijat ini korban disediakan tempat untuk melayani pria hidung belang"jelas Mulyono Minggu (28/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/08/338/2290175/panti-pijat-digerebek-polisi-temukan-kondom-bekas-pakai-VLAntReIbR.jpg
Panti Pijat Digerebek, Polisi Temukan Kondom Bekas Pakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/15/338/2262704/razia-panti-pijat-8-perempuan-diduga-psk-diangkut-satpol-pp-i8LtECMYB4.jpg
Razia Panti Pijat, 8 Perempuan Diduga PSK Diangkut Satpol PP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/338/2167712/satpol-pp-segel-prostitusi-berkedok-panti-pijat-8-terapis-digelandang-0BccCMspK3.JPG
Satpol PP Segel Prostitusi Berkedok Panti Pijat, 8 Terapis Digelandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/30/338/2123580/sulitnya-memberantas-prostitusi-berkedok-panti-pijat-di-tangsel-SwSF3iEW6l.jpg
Sulitnya Memberantas Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/28/338/2122797/razia-panti-pijat-tradisional-di-ciputat-tangsel-kondom-dan-tisu-bekas-numpuk-di-sudut-kamar-hkfC56Osl1.jpg
Razia Panti Pijat di Ciputat, Sudut Kamar Dipenuhi Kondom Bekas Pakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/24/512/2060140/15-salon-di-solo-dicurigai-tawarkan-jasa-plus-plus-scGhGGEVoB.jpg
15 Salon di Solo Dicurigai Tawarkan Jasa 'Plus-Plus'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement