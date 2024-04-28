Dijerat Utang, Empat Wanita Asal Sumut Dijadikan Tukang Pijat Esek-esek di Merangin

MERANGIN - Jajaran unit IV PPA Satreskrim Polres Merangin berhasil mengamankan Erawati (61) warga Sumatera Utara karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Merangin, Jambi, Sabtu 27 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB.

Terungkapnya praktik tersebut saat tim unit IV PPA Satreskrim Polres Merangin mendapat informasi jika di salah satu panti pijat yakni Pijat Refleksi Tamira Refleksi Keluarga Kita di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Usai mendapat informasi yang cukup, lalu tim unit PPA ini langsung melakukan penggerebekan di panti pijat tersebut. Saat itu ditemukan 4 pekerja, dan 1 orang wanita paruh baya yang diakui sebagai pemilik panti. Lalu kelima orang tersebut digelandang ke Mapolres Merangin untuk dimintai keterangan.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto melalui Kasat Reskrim Polres Merangin Iptu Mulyono mengatakan jika pelaku ini diduga kuat melakukan tindak pidana perdagangan orang.

"Empat korban ini diimingi pekerjaan, korban ini dijerat dengan utang. Sehingga korban ini terjerat dan tidak bisa melawan kepada majikannya. Lebih miris lagi, ditempat panti pijat ini korban disediakan tempat untuk melayani pria hidung belang"jelas Mulyono Minggu (28/4/2024).