INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Pamit Merumput, Kakek 82 Tahun Ditemukan Mengambang di Sungai Oyo

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:22 WIB
Sorang kakek berusia 82 tahun ditemukan meninggal mengambang di Sungai Oyo (Foto: Istimewa)
Sorang kakek berusia 82 tahun ditemukan meninggal mengambang di Sungai Oyo (Foto: Istimewa)
GUNUNGKIDUL - Seorang kakek bernama Wiyarto, warga Dusun Pugeran Rt 001/Rw 003, Kalurahan Karangsari, Kapanawon Semin, Kabupaten Gunungkidul, ditemukan menginggal mengambang di Sungai Oyo, dusun tersebut. Lelaki berumur 82 tahun ini sebelumnya dikabarkan hilang sejak Sabtu 27 April 2024, kemarin.

Kapolsek Semin AKP Arif Haryanto menuturkan korban ditemukan pada pagi tadi sekira pukul 07.00 WIB. Korban ditemukan oleh salah seorang warga yang tengah memancing di sungai tersebut.

"Korban ditemukan mengambang," kata AKP Arif, Minggu (28/4/2024).

Saat itu, warga yang tengah memancing melihat ada benda mirip dengan sosok manusia mengapung di dekat dia memasang pancing. Pemancing tersebut langsung memberitahukan warga.

Warga kemudian bersama-sama mengevakuasi korban ke daratan. Pihaknya yang mendapat laporan kemudian menuju ke lokasi kejadian bersama petugas Puskesmas Semin. Mereka kemudian melakukan visum luar untuk memastikan identitas mayat yang ditemukan tersebut.

"Diketahui ternyata mayat itu adalah Mbah Wiyarto yang sebelumnya dikabarkan hilang," ujarnya.

Sehari sebelumnya, sekira pukul 13.30 WIB korban pamit kepada keluarga untuk merumput di alas pinggir Sungai Oyo. Namun sampai sore hari koban belum pulang ke rumah.

Karena itu, keluarga korban melapor kepada kepala dusun dan Polsek Semin. Selanjutnya warga sekitar dibantu relawan Tagana bersama-sama mencari keberadaan korban.

"Korban ditemukan di pinggir aliran sungai Oyo Dusun Pugeran. Kalurahan Karangsari," tambahnya.

