Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Warga Garut Panik Diguncang Gempa M6,5, Berhamburan Selamatkan Diri

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:19 WIB
Cerita Warga Garut Panik Diguncang Gempa M6,5, Berhamburan Selamatkan Diri
Gempa di Garut. (Foto: Dok BMKG)
A
A
A

GARUT - Warga di Kabupaten Garut dikejutkan dengan guncangan gempa berkekuatan M6,5, Sabtu (27/14/2024). Guncangan gempa terjadi saat sebagian besar warga tengah beristirahat. 

Di wilayah Desa Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan, sejumlah warga berhamburan ke luar rumah. Warga panik karena khawatir guncangan gempa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. 

"Gempa, gempa. Alah meni tarik," kata Omah (70), seorang warga salah satu perumahan di Desa Sindanglaya. 

Tidak hanya di Kabupaten Garut, guncangan gempa dirasakan pada wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sumadi (60), warga Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, mengungkapkan getaran yang terasa. 

"Guncancangan sangat keras terasa. Saya sampai kebangun dari tidur," ungkap Sumadi. 

Belum diketahui dampak gempa yang terjadi sekira pukul 23.29 WIN itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berlokasi di 151 km barat daya Kabupaten Garut. 

Adapun koordinat lokasi gempa terletak pada 8.42 LS-107.26 BT. Gempa berada pada kedalaman 10 km. 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi BMKG Gempa Garut gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement