Cerita Warga Garut Panik Diguncang Gempa M6,5, Berhamburan Selamatkan Diri

GARUT - Warga di Kabupaten Garut dikejutkan dengan guncangan gempa berkekuatan M6,5, Sabtu (27/14/2024). Guncangan gempa terjadi saat sebagian besar warga tengah beristirahat.

Di wilayah Desa Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan, sejumlah warga berhamburan ke luar rumah. Warga panik karena khawatir guncangan gempa menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

"Gempa, gempa. Alah meni tarik," kata Omah (70), seorang warga salah satu perumahan di Desa Sindanglaya.

Tidak hanya di Kabupaten Garut, guncangan gempa dirasakan pada wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sumadi (60), warga Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, mengungkapkan getaran yang terasa.

"Guncancangan sangat keras terasa. Saya sampai kebangun dari tidur," ungkap Sumadi.

Belum diketahui dampak gempa yang terjadi sekira pukul 23.29 WIN itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa berlokasi di 151 km barat daya Kabupaten Garut.

Adapun koordinat lokasi gempa terletak pada 8.42 LS-107.26 BT. Gempa berada pada kedalaman 10 km.

