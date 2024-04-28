Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

11 Kabupaten Kota di Jabar Terdampak Gempa M6,5 Garut, 3 Orang Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:34 WIB
11 Kabupaten Kota di Jabar Terdampak Gempa M6,5 Garut, 3 Orang Terluka
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Plh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Anne Hermadiane menyebutkan setidaknya 11 Kabupaten Kota di Jawa Barat terdampak akibat terjadinya gempa bumi 6,5 magnitudo di Kabupaten Garut pada Sabtu (27/4/2024) malam. Selain itu, ia mengatakan tiga orang mengalami luka akibat gempa tersebut.

“Jadi yang gempa tadi malam ini berdampak di 11 kabupaten kota di Jawa Barat. Memang saat ini yang paling banyak melaporkan adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut,” kata Anne saat mengikuti konferensi pers bersama BMKG, Minggu (28/4/2024) dini hari.

 BACA JUGA:

Untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Anne mengatakan terdapat kerusakan pada sejumlah bangunan di antaranya gedung, rumah sakit, masjid dan rumah tinggal.

Sementara di wilayah Garut, Anne menyebut sebanyak tiga orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.

“Di Kabupaten Garut ini di rumah sakit juga terdapat 3 orang luka. Kemudian 1 gedung bangunan bank dan juga rumah,” ujanya.

Lebih jauh, Anne menyebutkan pihaknya masih menerima laporan dari sejumlah Kabupaten seperti Sukabumi, Ciamis, Bandung, Pangandaran, Purwakarta hingga Cimahi yang terdampak akibat gempa tersebut.

 BACA JUGA:

“Kami masih melakukan pendataan atas kerusakan dari gempa ini. Mudah-mudahan tidak parah,” jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dampak Gempa Gempa Bumi BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement