11 Kabupaten Kota di Jabar Terdampak Gempa M6,5 Garut, 3 Orang Terluka

JAKARTA - Plh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Anne Hermadiane menyebutkan setidaknya 11 Kabupaten Kota di Jawa Barat terdampak akibat terjadinya gempa bumi 6,5 magnitudo di Kabupaten Garut pada Sabtu (27/4/2024) malam. Selain itu, ia mengatakan tiga orang mengalami luka akibat gempa tersebut.

“Jadi yang gempa tadi malam ini berdampak di 11 kabupaten kota di Jawa Barat. Memang saat ini yang paling banyak melaporkan adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut,” kata Anne saat mengikuti konferensi pers bersama BMKG, Minggu (28/4/2024) dini hari.

Untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Anne mengatakan terdapat kerusakan pada sejumlah bangunan di antaranya gedung, rumah sakit, masjid dan rumah tinggal.

Sementara di wilayah Garut, Anne menyebut sebanyak tiga orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.

“Di Kabupaten Garut ini di rumah sakit juga terdapat 3 orang luka. Kemudian 1 gedung bangunan bank dan juga rumah,” ujanya.

Lebih jauh, Anne menyebutkan pihaknya masih menerima laporan dari sejumlah Kabupaten seperti Sukabumi, Ciamis, Bandung, Pangandaran, Purwakarta hingga Cimahi yang terdampak akibat gempa tersebut.

“Kami masih melakukan pendataan atas kerusakan dari gempa ini. Mudah-mudahan tidak parah,” jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.