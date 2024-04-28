Gempa M6,5 Garut, 2 Warga Luka-Luka Tertimpa Atap Rumah

GARUT - Sebanyak dua orang warga Kabupaten Garut dilaporkan mengalami luka akibat tertimpa material atap rumah akibat gempa M6,5 yang mengguncang Sabtu (27/4/2024), pukul 23.29 WIB malam. Kedua korban berdomisili di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut.

“Sementara ada dua warga yang mengalami luka akibat gempa,” kata Kepala Bidang SDM Satpol PP Kabupaten Garut, TB Agus Sofyan, Minggu (28/4/2024) dini hari.

Dia menyebut kedua warga yang mengalami luka terdiri dari seorang anak dan pria dewasa. Keduanya saat ini tengah menjalani perawatan di Puskesmas Pameungpeuk.

"Infonya tertimpa material atap rumah. Sedang dirawat di Puskesmas Pameungpeuk," ujarnya.

TB Agus mengungkapkan pihaknya masih menunggu informasi lengkap perihal domisili para korban, berikut detail kerusakan rumah yang mereka alami. Selain rumah, guncangan gempa juga dilaporkan merusak RSUD Pameungpeuk.

"Iya betul, RSUD Pameungpeuk kami dapat informasi mengalami kerusakan di beberapa bagian akibat gempa yang terjadi. Belum ada laporan resminya, tapi dari foto yang kami terima sejumlah ruang rawat inap mengalami kerusakan,” paparnya.

Sementara itu, koordinator satpam RSUD Pameungpeuk, Fahmi Nugraha, menyebut dampak gempa membuat material atap plafon salah satu ruangan rawat inap di lantai dua rumah sakit tersebut rusak. Beruntung, tidak ada pasien yang menjalani perawatan di ruangan tersebut.

"Kerusakan atap, ada bata terjatuh. Tidak ada korban karena kebetulan Ruang Cendana di lantai dua rumah sakit ini kosong," ujar Fahmi Nugraha.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar sebelumnya menyatakan pihaknya dalam kondisi siaga pasca gempa bumi yang terjadi. Ia menjelaskan BPBD masih melakukan pengecekan dan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Garut terkait dampak gempa secara umum.