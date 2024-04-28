Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rumah dan Mesjid di Sukabumi Rusak Terdampak Gempa M6,5 Garut

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:25 WIB
Rumah dan Mesjid di Sukabumi Rusak Terdampak Gempa M6,5 Garut
Dampak gempa Garut. (Foto: Dharmawan Hadi)
SUKABUMI - Sebanyak 2 bangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi rusak akibat terdampak gempa bumi M6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut, pada Sabtu (27/4/2024) sekira pukul 23.30 WIB. Dilaporkan 1 rumah dan 1 mesjid rusak akibat gempa.

Informasi yang dihimpun hingga saat ini, kerusakan terjadi pada 1 unit tempat tinggal warga di Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung dan 1 unit fasilitas umum dan sosial tempat beribadah di Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.

 BACA JUGA:

Kepala Desa Cidahu, Wahyu Hidayat mengatakan, rumah yang rusak terdampak dari gempa bumi merupakan milik warga bernama Nonon (70) warga Kampung Cigaru, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi.

"Betul ada rumah yang hancur terdampak gempa barusan, lokasi persisnya di belakang kantor Desa Cidahu. Rumahnya lagi kosong, karena penghuni rumahnya lagi nginep di saudaranya," ujar Wahyu kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (28/4/2024) dini hari.

 BACA JUGA:

Saat ini, lanjut Wahyu, tim gabungan dari Puskesos, Karang Taruna dan Kepala Dusun sedang berada di lokasi kejadian untuk melakukan assessment. Kerusakan terjadi pada bagian depan rumah dan pada bagian atap yang ambruk.

Sementara itu Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Gegerbitung, Ofieq mengatakan, Mesjid Attaqwa di Kampung Datardangdeur RT006/003, Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, rusak terdampak gempa bumi.

