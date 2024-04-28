Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sinabang Aceh Diguncang Gempa M3,5

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |04:48 WIB
Sinabang Aceh Diguncang Gempa M3,5
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,5 mengguncang Barat Daya, Sinabang, Aceh. Gempa tersebut berada kedalaman 22 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 01.23 WIB, Minggu (28/4/2024) dini hari. Koordinat gempa 2.10 Lintang Utara dan 96.19 Bujur Timur.

 BACA JUGA:

“Mag:3.5, 28-Apr-2024 01:23:58WIB, Lok:2.10LU, 96.19BT (45 km Barat Daya Sinabang-Aceh), Kedlmn:22 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 45 kilometer Barat Daya, Sinabang Aceh dengan kedalaman 22 Kilometer.

Topik Artikel :
gempa aceh BMKG gempa
