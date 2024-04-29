Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Demonstrasi Anti Perang Gaza Kian Memanas, Ratusan Orang Ditangkap di Kampus-Kampus Seluruh AS

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |14:31 WIB
Demonstrasi anti perang Gaza kian memanas, ratusan orang ditangkap di kampus-kamous seluruh AS (Foto: Reuters)
Demonstrasi anti perang Gaza kian memanas, ratusan orang ditangkap di kampus-kamous seluruh AS (Foto: Reuters)
NEW YORK - Ratusan orang lainnya ditangkap di kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (27/4/2024) ketika protes mahasiswa terhadap perang di Gaza terus berlanjut.

Kandidat presiden Partai Hijau Jill Stein termasuk di antara mereka yang ditahan polisi.

Para pengunjuk rasa menuntut institusi memboikot perusahaan dan individu yang memiliki hubungan dengan Israel.

Namun beberapa mahasiswa Yahudi mengeluhkan dugaan antisemitisme dari beberapa demonstran.

Juru bicara Stein mengatakan dia adalah satu dari sekitar 80 orang yang ditangkap di Universitas Washington di St Louis, Missouri. Kandidat presiden dari Partai Hijau saat ini diyakini tidak akan menghadapi tuntutan.

Politeknik Negeri California menjadi negara terbaru yang mengumumkan akan beralih ke pengajaran jarak jauh. Protes tersebut menyebabkan pengajaran tatap muka dibatalkan dan upacara wisuda ditunda.

Tenda pertama kali muncul di lapangan hijau kampus di Columbia pada 17 April. Protes kemudian menyebar ke seluruh negeri setelah polisi antihuru-hara dikirim untuk membersihkan tenda, menangkap lebih dari 100 mahasiswa. Tak lama setelah itu, para mahasiswa mendirikan kamp protes lainnya di Universitas Yale di Connecticut.

Di Universitas Northeastern di Boston, lebih dari 100 pengunjuk rasa ditangkap karena masuk tanpa izin pada Sabtu (27/4/2024) oleh Polisi Negara Bagian Massachusetts setelah menolak untuk membersihkan tenda mereka dari halaman kampus. Kamp itu dibersihkan oleh polisi.

Telusuri berita news lainnya
