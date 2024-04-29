Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hebat di Boven Digoel, 7 Kios dan 11 Motor Ludes Terbakar

Muhammad Syahrir Muslimin , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:02 WIB
Kebakaran Hebat di Boven Digoel, 7 Kios dan 11 Motor Ludes Terbakar
Kebakaran kios di Boven Digoel. (Foto: Syahrir Muslimin)
BOVEN DIGOEL – Sebanyak tujuh unit kios di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, mengalami kebakaran pukul 10.30 WIT. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Selain kios, kebakaran juga menghanguskan 1 unit minibus dan 11 unit sepeda motor.

Kios sembako dan konter HP terbakar di Tanah Merah. Para pemilik kios dan warga berjibaku memandamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menyambar ke kios lainnya.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kobaran api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP Kabupaten Boven Digoel ditambah 1 unit mobil tangki milik warga diterjunkan ke lokasi kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai Rp1 miliar lebih.

(Qur'anul Hidayat)

      
