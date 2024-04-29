Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Dituduh Mencuri Motor, Pria di Malang Tewas Dipukul Tetangganya Sendiri di Makam Keramat

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |15:35 WIB
Dituduh Mencuri Motor, Pria di Malang Tewas Dipukul Tetangganya Sendiri di Makam Keramat
A
A
A

MALANG - Pria di Kabupaten Malang memukul tetangganya akibat dituduh mencuri sepeda motornya. Korban bernama Satip (74) warga Dusun Lambangkuning RT 26 RW 4 Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, tewas dipukul oleh balok kayu oleh Mariono (61).

Kapolsek Dampit AKP Bagus Wijanarko membenarkan adanya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh tetangga korban sendiri. Akibatnya korban bernama Satip (74) tewas dengan luka parah di kepala dan bibir, hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

"Benar, kejadiannya hari Minggu (28/4/2024) sore sekitar pukul 16.50 WIB. Kami terima laporan dari warga," ucap Bagus Wijanarko, saat dikonfirmasi pada Senin (29/4/2024).

Bagus menyatakan, pelaku ini datang ke sebuah makam keramat, yakni makam Mbah Kandang, Dusun Sentong. Sesampainya di makam itu pelaku ini bertemu dengan korban, dan pelaku menuduh korbannya mencuri sepeda motor milik anaknya.

"Pelaku ini bertanya kepada korban, dimana sepeda motor milik anak pelaku yang diambil oleh korban?" kata dia.

Pertanyaan dari pelaku kemudian dijawab oleh korban, bahwa ia tidak pernah mengambil sepeda motor milik anaknya. Dari sanalah terjadi cek-cok adu mulut antara Mariono, pelaku dengan Satip, yang masih saling bertetangga satu RT.

"Selanjutnya, korban mengambil balok kayu di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara), namun berhasil direbut oleh pelaku, dan kayu tersebut dipukulkan kepada korban berkali-kali," tuturnya.

