Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BPBD Jabar: 17 Kota dan Kabupaten Terdampak Gempa Garut, Puluhan Bangunan Rusak

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |09:59 WIB
BPBD Jabar: 17 Kota dan Kabupaten Terdampak Gempa Garut, Puluhan Bangunan Rusak
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPBD Jabar) menyatakan, sebanyak 17 kabupaten dan kota di Jabar terdampak gempa bumi Garut magnitudo 6,5 pada Sabtu (27/4/2024) malam.

Gempa tektonik yang berpusat di laut barat daya Garut itu, menyebabkan kerusakan bangunan dan 11 orang luka-luka.

Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, sampai saat ini, petugas BPBD kabupaten dan kota masih terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan.

"Sebanyak 17 kota dan kota terdampak gempa bumi," kata Hadi Rahmat, Senin (29/4/2024).

Hadi menyatakan, berdasarkan pendataan petugas, kota dan kabupaten yang terdampak gempa Garut antara lain, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Cimahi, Pangandaran, Kabupaten Bogor, dan Majalengka.

"Di Kabupaten Sukabumi, sembilan rumah rusak sedang dan delapan rusak ringan. Tujuh jiwa terdampak. Satu unit bangunan, sekolah dan tempat ibadah terdampak," ujar Hadi.

Di Kabupaten Cianjur, tutur Hadi, empat rumah rusak ringan, satu tempat ibadah dan sekolah terdampak. Di Kabupaten Bandung, sebanyak 12 rumah rusak sedang, 39 rusak ringan, dan tiga orang luka-luka.

"Sebanyak 167 jiwa di Kabupaten Bandung terdampak. Dua bangunan, dua fasilitas kesehatan (faskes), dua tempat ibadah dan dua sekolah ikut terdampak," tutur dia.

Di Kabupaten Garut, gempa magnitudo 6,5 menyebabkan 12 rumah rusak sedang dan 30 rumah rusak ringan serta 6 orang mengalami luka-luka. 21 orang terdampak, satu bangunan dan satu unit faskes terdampak.

"Di Kabupaten Tasikmalaya, tujuh rumah rusak sedang dan 14 rusak ringan, 55 jiwa terdampak. Satu bangunan, satu faskes dan satu tempat ibadah terdampak," ucap Hadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182166//jabodetabek_diprakirakan_hujan-xEdO_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement