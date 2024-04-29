BPBD Jabar: 17 Kota dan Kabupaten Terdampak Gempa Garut, Puluhan Bangunan Rusak

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPBD Jabar) menyatakan, sebanyak 17 kabupaten dan kota di Jabar terdampak gempa bumi Garut magnitudo 6,5 pada Sabtu (27/4/2024) malam.

Gempa tektonik yang berpusat di laut barat daya Garut itu, menyebabkan kerusakan bangunan dan 11 orang luka-luka.

Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, sampai saat ini, petugas BPBD kabupaten dan kota masih terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan.

"Sebanyak 17 kota dan kota terdampak gempa bumi," kata Hadi Rahmat, Senin (29/4/2024).

Hadi menyatakan, berdasarkan pendataan petugas, kota dan kabupaten yang terdampak gempa Garut antara lain, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Cimahi, Pangandaran, Kabupaten Bogor, dan Majalengka.

"Di Kabupaten Sukabumi, sembilan rumah rusak sedang dan delapan rusak ringan. Tujuh jiwa terdampak. Satu unit bangunan, sekolah dan tempat ibadah terdampak," ujar Hadi.

Di Kabupaten Cianjur, tutur Hadi, empat rumah rusak ringan, satu tempat ibadah dan sekolah terdampak. Di Kabupaten Bandung, sebanyak 12 rumah rusak sedang, 39 rusak ringan, dan tiga orang luka-luka.

"Sebanyak 167 jiwa di Kabupaten Bandung terdampak. Dua bangunan, dua fasilitas kesehatan (faskes), dua tempat ibadah dan dua sekolah ikut terdampak," tutur dia.

Di Kabupaten Garut, gempa magnitudo 6,5 menyebabkan 12 rumah rusak sedang dan 30 rumah rusak ringan serta 6 orang mengalami luka-luka. 21 orang terdampak, satu bangunan dan satu unit faskes terdampak.

"Di Kabupaten Tasikmalaya, tujuh rumah rusak sedang dan 14 rusak ringan, 55 jiwa terdampak. Satu bangunan, satu faskes dan satu tempat ibadah terdampak," ucap Hadi.