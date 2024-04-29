Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Cekcok dengan Istri, Residivis Begal Nekat Bakar Rumah Mertua

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:30 WIB
Cekcok dengan Istri, Residivis Begal Nekat Bakar Rumah Mertua
Konferensi pers kasus pembakaran rumah mertua di Makassar (Foto: MPI/Abdoellah)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang pria bernama Syaiful Amri alias Ipul (26) nekat membakar rumah mertuanya mertuanya di Jalan Satangnga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksinya terekam kamera CCTV.

Usai ketahuan membakar rumah, Ipul yang juga residivis kasus begal kemudian diserahkan oleh keluarganya ke polisi di bawah fly over Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Minggu 28 April 2024. Pembakaran rumah dilakukan Ipul pada Jumat 26 April lalu.

"Kami melakukan pendekatan ke pihak keluarga dan Alhamdulillah merespons dengan baik menyerahkan tersangka. Kami bertemu di bawah Fly Over," ujar Kapolsek Bontoala, Kompol Muhammad Idris, Senin (29/4/2024).

 BACA JUGA:

Selain menjemput tersangka ke Mapolsek Bontoala untuk menjalani proses hukum, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah jerigen yang masih berisi bensin, serta pakaian yang dikenakan saat membakar rumah mertuanya.

Kompol Idris mengungkapkan bahwa pemicu tersangka melakukan pembakaran rumah berawal pada Kamis 25 April 2024 malam. Tersangka cekcok dengan istrinya di sambungan telepon lalu mendatangi rumah mertuanya.

Namun sesampai di lokasi, tersangka tidak menemukan istrinya sehingga membuatnya marah dan kecewa. Tersangka menduga keluarga mertuanya tidak memperbolehkan istrinya menemui dirinya.

 BACA JUGA:

Tersangka sempat menghubungi kembali istrinya, namun karena teleponnya dimatikan sehingga tersangka mengirim pesan singkat kepada istrinya yang berisi "Cek saja CCTV apa yang akan saya lakukan".

"Pernah diusir, ada kata-kata yang menyinggung perasaannya," ungkap Kompol Idris.

Sebelumnya diberitakan viral di media sosial video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi teror pembakaran rumah yang terjadi pada Jumat dini hari lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265//nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/340/3166417//viral-JedI_large.jpg
Massa Bakar Gedung DPRD Kota Makassar, 4 Orang Dikabarkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/340/3166415//viral-N01Z_large.jpg
Makassar Membara! Massa Mengamuk Bakar Gedung DPRD Kota dan Puluhan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/519/3159199//yusuf-V56o_large.jpg
Drama Yusuf Berakhir, Viral Tinggal di Kolong Jembatan Bersama Bayinya Kini di Jeruji Besi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement