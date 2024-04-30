7 Fakta Jakarta Diguyur Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini di wilayah DKI Jakarta berpotensi diguyur hujan disertai dengan kilat/petir dan angin kencang sepekan kedepan, per 29 April hingga 6 Mei 2024.

Berikut faktanya:

1. Potensi Cuaca Buruk Sepekan

“Potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang khusus untuk wilayah di DKI Jakarta dalam sepekan kedepan (29 April - 6 Mei 2024),” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (29/4/2024).

2. Berpotensi Terjadi di Daerah Ini

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi kondisi atmosfer Jakarta yang diprediksi dalam kondisi labil sehingga mendukung proses pembentukan awan konvektif seperti awan Cumulonimbus (CB) saat siang dan sore hari.

Potensi terbesar terdapat pada wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

3. Wilayah Lain Justru Peralihan Musim

Sementara itu, BMKG mengatakan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki masa peralihan musim.

4. Tetap Waspada Cuaca Buruk

Masyarakat masih perlu waspada dan mengantisipasi akan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

“Salah satu ciri masa peralihan musim adalah pola hujan yang biasa terjadi pada sore hingga menjelang malam hari dengan didahului oleh cuaca yang cukup terik pada pagi hingga siang hari,” ujar BMKG.