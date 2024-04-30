Maling Motor Sport yang Ditelanjangi dan Diarak di Semarang Ternyata Seorang Residivis

SEMARANG - Kepergok mencuri motor sport, di Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 28 April 2024 pagi. Seorang pria babak belur diamuk massa. Tak hanya dipukuli, pelaku yang juga residivis ini ditelanjangi hingga di arak keliling kampung.

Kasubag Humas Polres Semarang, AKP Pri Handayani mengatakan, aksi curanmor bermula saat korban memergoki pelaku tengah membobol kunci sepeda motor jenis sport yang terparkir di depan rumah.

Meski pelaku sempat kabur dengan membawa motor curiannya, namun sejumlah warga yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil meringkus pelaku setelah meninggalkan sepeda motornya di perkebunan dan melompat ke sungai.

Usai dihakimi dan diarak, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Tengaran. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis yang sama pada tahun 2018 di Semarang dan tahun 2021 di Grobogan.

“Polisi saat ini masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan curanmor Jawa Tengah yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah,” ucap AKP Pri Handayani.

(Awaludin)