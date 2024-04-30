Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Maling Motor Sport yang Ditelanjangi dan Diarak di Semarang Ternyata Seorang Residivis

Lurisa Lulu , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:14 WIB
Maling Motor Sport yang Ditelanjangi dan Diarak di Semarang Ternyata Seorang Residivis
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Kepergok mencuri motor sport, di Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu 28 April 2024 pagi. Seorang pria babak belur diamuk massa. Tak hanya dipukuli, pelaku yang juga residivis ini ditelanjangi hingga di arak keliling kampung.

Kasubag Humas Polres Semarang, AKP Pri Handayani mengatakan, aksi curanmor bermula saat korban memergoki pelaku tengah membobol kunci sepeda motor jenis sport yang terparkir di depan rumah.

Meski pelaku sempat kabur dengan membawa motor curiannya, namun sejumlah warga yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil meringkus pelaku setelah meninggalkan sepeda motornya di perkebunan dan melompat ke sungai.

Usai dihakimi dan diarak, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Tengaran. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis yang sama pada tahun 2018 di Semarang dan tahun 2021 di Grobogan.

“Polisi saat ini masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan curanmor Jawa Tengah yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah,” ucap AKP Pri Handayani.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181780//kapolsek_kawasan_sunda_kelapa_akp_hitler_napitupulu-uWGl_large.JPG
Polisi Kembalikan Motor Hasil Penggelapan ke Pemilik, Pelaku Ternyata Adik Ipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement