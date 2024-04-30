10 Sepeda Motor Hangus Terbakar di Garasi Kos

SEMARANG - Sebanyak 10 sepeda motor hangus terbakar saat si jago merah melahap sebuah parkiran tempat kos di Jalan Bancar Asri Timur III Nomor 32, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Selasa (30/4/2024).

Insiden terjadi sekira pukul 11.45 WIB. Motor yang terbakar adalah milik penghuni kos.

"Awalnya ada saksi mendengar suara seperti pletok-pletok, kemudian ada teriakan kebakaran," kata Kapolsek Semarang Selatan Kompol Sucipto.

Ketika anak-anak kos keluar, kata dia, ternyata api sudah menyala dan asap mengepul dari garasi motor. "Saat kejadian, semua pemiliknya sedang kerja," lanjutnya.

Beberapa warga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sekira pukul 12.30 WIB, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkannya.

Total, kata dia, 6 motor terbakar habis tinggal kerangka, 4 lainnya separuhnya terbakar. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut.

Saat ini, polisi masih meminta keterangan pemilik kos dan para pemilik sepeda motor termasuk saksi-saksi lain.

(Arief Setyadi )