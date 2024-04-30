Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Janji Bisa Menggandakan Uang dengan Perantara Tuyul, Pria Ini Ditangkap Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:52 WIB
Janji Bisa Menggandakan Uang dengan Perantara Tuyul, Pria Ini Ditangkap Polisi
A
A
A

OKU TIMUR - Memperdaya korbannya dengan janji bisa menggandakan uang melalui perantara tuyul, Siswanto (45) seorang pria yang dikenal sebagai dukun di Kabupaten OKU Timur, Sumsel, ditangkap polisi, Selasa (30/4/2024).

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono, melalui Kapolsek Belitang I, Iptu Wahyudin, mengatakan penangkapan tersangka ini setelah korban berinisial SU (40) melaporkan kasus penipuan berkedok dukun pengganda uang ini ke Mapolsek Belitang I.

"Modus pelaku ini membujuk dan menjanjikan kepada korban dapat menggandakan uang secara gaib melalui perantara tuyul tak bertuan," katanya.

Selanjutnya, korban yang percaya lantas menyerahkan uangnya secara bertahap dengan total Rp 48.100.000. Di mana, Siswanto menjanjikan uang korban tersebut mampu digandakan menjadi Rp 270 juta.

"Akan tetapi setelah sekitar dua bulan, janji pelaku tak kunjung terealisasi. Korban yang tidak percaya lagi akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180632//penipuan_kripto-GXwa_large.jpg
Ngaku Profesor dari AS, Sindikat Penipu Kripto Ramal Pasar Saham Runtuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180571//bos_mecimapro_diduga_gelapkan_dana_investasi_konser_twice-Oapf_large.jpg
Bos Mecimapro Diduga Gelapkan Dana Investasi Konser TWICE Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178880//ai-L3ym_large.jpeg
Kerugian Akibat Penipuan Bermodus AI Capai Rp700 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178713//viral-tCZD_large.jpg
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement