Satroni Minimarket, Perampok Sekap Karyawan Lalu Gasak Rp20 Juta

INDRAMAYU - Perampok bersenjata tajam (sajam) beraksi di sebuah minimarket Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/4/2024) pagi.

Dalam aksinya, pelaku menyekap dan mengancam pegawai minimarket dengan menodongkan sebuah pisau. Kemudian, pelaku menggasak uang tunai sebesar Rp20 juta yang disimpan di dalam brankas minimarket.

BACA JUGA: Viral Kawanan Pemuda Bersajam Serang Petugas SPBU di Klapanunggal Bogor

Kasatreskrim Polres Indramayu, AKP Hillal Adi Imawan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat karyawan minimarket itu hendak membuka tokonya, pada pukul 06.50 WIB.

"Setelah membuka pintu ruko, karyawan minimarket mendapati plafon yang berada di bagian tengah jebol," kata Hillal, saat ditemui di Mapolres Indramayu.

Hillal mengungkapkan, pelaku sempat menodongkan pisau dan menyekap salah satu karyawan minimarket di dalam gudang.

"Ketika korban dan dua teman lainnya ini hendak mengecek barang-barang di dalam gudang. Namun, baru membuka pintu gudang korban langsung ditarik oleh pelaku dan menyekapnya dengan menggunakan pisau. Pelaku kemudian meminta korban untuk membukakan brankas," ujarnya.

Akibat dari aksi tersebut, Hillal menyampaikan, pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp20 juta dari brankas minimarket.

"Kerugian sementara yang berhasil kita rekapitulasi sekitar Rp20 juta, itu uang semua. Untuk kehilangan barang sementara belum ada," ujar dia.