HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Bersenjata Mengamuk, Bocah 14 Tahun Tewas Dihunus Pedang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:01 WIB
Pria Bersenjata Mengamuk, Bocah 14 Tahun Tewas Dihunus Pedang
Bocah 14 tahun tewas dihunus pedang (Foto: Peter Kingdom)
A
A
A

LONDON – Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun tewas setelah seorang penyerang bersenjatakan pedang mengamuk di timur laut London, Inggris.

Polisi dipanggil atas laporan adanya mobil yang menabrak sebuah rumah dan orang-orang ditikam di Hainault sekitar pukul 07:00 BST.

Bocah itu dibawa ke rumah sakit namun kemudian dinyatakan meninggal.

Empat orang lainnya, termasuk dua petugas polisi, terluka sebelum tersangka yang melompati pagar taman orang, terpojok dan disetrum di taman depan.

Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang pria meemgang pedang panjang di Laing Close.

Pelaku yang berusia 36 tahun itu berhasil ditangkap. Polisi Metropolitan mengatakan dia berada di rumah sakit untuk dirawat karena luka yang dideritanya ketika kendaraan yang ditumpanginya menabrak rumah.

Asisten Komisaris Louisa Rolfe mengatakan penyelidikan mereka belum menemukan adanya kontak sebelumnya antara pria tersebut dan polisi.

Kepala Inspektur kepolisian Stuart Bell mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dan petugas berupaya untuk menetapkan fakta seutuhnya.

