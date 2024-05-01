Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kandang Terbakar, Dua Ekor Sapi di Lombok Timur Hangus

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |02:55 WIB
Kandang Terbakar, Dua Ekor Sapi di Lombok Timur Hangus
Kebakaran kandang sapi di Lombok
A
A
A

SELONG - Kandang sapi milik Baiq Siti Masni (55) warga Dusun Lengaluh Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur hangus terbakar api, Selasa (30/04/2024) sekitar pukul 11.00 Wita.

Akibatnya 2 ekor sapi di dalam kandang dan dapur milik korban hangus dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bahan bakar bambu yang lupa dimatikan korban setelah memasak di dapur.

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan bahwa pada awalnya korban sedang memasak di dapur rumahnya menggunakan tungku dengan bahan bakar bambu kering. Sedangkan posisi rumah dan kandang sapi milik korban masih satu atap.

"Sekitar pukul 11.00 Wita selesai memasak kemudian korban rebahan di tempat tidurnya dan posisi potongan bambu belum dimatikan masih menyala kecil," tuturnya.

"Sekitar pukul 11.00 Wita, korban terbangun mendengar tetangga berteriak kebakaran dan menyuruh korban untuk keluar rumah dan saat keluar rumah, korban melihat api dari dapur rumah," sambung Nikolas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement