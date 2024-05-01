Kandang Terbakar, Dua Ekor Sapi di Lombok Timur Hangus

SELONG - Kandang sapi milik Baiq Siti Masni (55) warga Dusun Lengaluh Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur hangus terbakar api, Selasa (30/04/2024) sekitar pukul 11.00 Wita.

Akibatnya 2 ekor sapi di dalam kandang dan dapur milik korban hangus dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari bahan bakar bambu yang lupa dimatikan korban setelah memasak di dapur.

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan bahwa pada awalnya korban sedang memasak di dapur rumahnya menggunakan tungku dengan bahan bakar bambu kering. Sedangkan posisi rumah dan kandang sapi milik korban masih satu atap.

"Sekitar pukul 11.00 Wita selesai memasak kemudian korban rebahan di tempat tidurnya dan posisi potongan bambu belum dimatikan masih menyala kecil," tuturnya.

"Sekitar pukul 11.00 Wita, korban terbangun mendengar tetangga berteriak kebakaran dan menyuruh korban untuk keluar rumah dan saat keluar rumah, korban melihat api dari dapur rumah," sambung Nikolas.