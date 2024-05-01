Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Sempat Cerita ke Ibu Punya Masalah di Sekolah, Pelajar SMK di Gunungsitoli Bunuh Diri

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |00:30 WIB
Sempat Cerita ke Ibu Punya Masalah di Sekolah, Pelajar SMK di Gunungsitoli Bunuh Diri
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GUNUNGSITOLI - GPG (17), seorang pelajar ditemukan tewas gantung diri di dalam kamarnya di Dusun II Bakaru Desa Siwalubanua I, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, pada Selasa (30/4/2024).

Sehari sebelum ditemukan gantung diri, pelajar SMK itu sempat bercerita ke ibunya jika ia mempunyai masalah di sekolah.

Kasi Humas Polres Nias Iptu Osiduhugo Daeli membenarkan kejadian yang menimpa siswa di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Gunungsitoli tersebut.

"Kita menerima informasi tersebut (30/4/2024) sekira pukul 12.50 Wib tentang adanya seorang laki-laki meninggal karena gantung diri di kamarnya," ujar Osiduhugo Daeli, Selasa (30/4/2024) malam.

Osiduhugo menjelaskan bahwa saat ini polisi langsung mendatangi tempat kejadian di Dusun II Bakaru Desa Siwalubanua I, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Petugas melihat korban dalam keadaan tidak bernyawa tergantung di kamarnya.

"Di TKP personil Polsek Gido melihat korban GPG pelajar SMK, dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi tergantung dengan ikatan tali di leher," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
