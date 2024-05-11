5 Fakta Wanita Tewas Setengah Telanjang di Lemari, Ada Luka Lebam di Wajah

CIREBON - Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari pada kamar kos yang berlokasi di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Diketahui, terdapat luka leban di wajahnya saat jasad korban ditemukan. Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Diduga Korban Pembunuhan

Jasad korban diduga korban pembunuhan, pasalnya saat dilakukan pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian wajah korban.

Jasad wanita muda yang diketahui bernama Anita (21) itu merupakan warga Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Jasad korban ditemukan tak bernyawa di dalam lemari kamar nomor C-14.

2. Setengah Telanjang

Ironisnya, korban dalam kondisi setengah telanjang dan terdapat luka lebam dan berdarah di wajah korban.

Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo mengaku menerima laporan adanya temuan jasad wanita muda di dalam kamar kos yang berlokasi di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada sore hari.

“Kami menerima laporan pada kamis sore menjelang magrib, telah terjadi penemuan jasad wanita muda di dalam kamar kos, “ katanya usai melakukan olah tempat kejadian perkara, Kamis (9/5/2024).

3. Ditemukan Teman Korban

Jasad wanita muda itu, lanjut Anggi. Pertama kali ditemukan salah satu rekan korban yang mencari keberadaan korban. Namun tidak ditemukan, merasa curiga dan adanya keganjilan, rekan korban membuka lemari dan menemukan korban meringkuk di dalam lemari dan sudah tidak bernyawa.

“Rekan korban ini kaget melihat jasad korban di dalam lemari, kemudian keluar meminta tolong ke warga sekitar untuk mengevakuasi korban dan melaporkan kejadian itu pihak berwajib,“ katanya.