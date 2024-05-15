Ketua DPD Perindo Tapanuli Utara Optimis Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Menang di Pilkada

TAPANULI UTARA – Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Saut Matondang optimis kader Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara di Pemilu tahun 2024 itu, menang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Taput.

Saut mengatakan, DPD Perindo Taput mengapresiasi anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mewakili suara masyarakat dari daerah pemilihan 9 Sumut, periode 2019 – 2024 dari Perindo, dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Sumut pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu dari daerah pemilihan yang sama, AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mendaftar sebagai Bacalon Bupati masa bakti 2024 – 2029 ke DPD Perindo Taput pada Rabu (15/5/2024).

“Kita DPD Perindo Taput akan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat Taput untuk memenangkan Bapak Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Pilkada Taput 2024 ini. Jonius Taripar adalah kader Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo,” ungkap Saut Matondang kepada MPI, Rabu (15/5/2024).

DPD Perindo Taput pada Pemilu 2024, sebut Saut Matondang, memperoleh 6 kursi dari 35 kursi di DPRD Taput atau total perolehan sebanyak 24.658 suara. Hasil yang sangat menggembirakan bila dibanding pada Pemilu 2019 lalu, yang hanya memperoleh 2 kursi. Perolehan Pemilu 2024 ini, Perindo Taput menduduki sebagai wakil pimpinan di DPRD Taput

Pada Pemilu 2024 ini, Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, berhasil mewakili suara masyarakat di setiap daerah pemilihan di Taput atau sebanyak lima.

“Perolehan ini merupakan semangat dan optimis kita, kader Perindo akan memenangkan Pilkada 2024. Dan untuk memenangkan kader, tentunya, ada hal-hal strategis yang nantinya akan kita tingkatkan lagi," pungkasnya.

(Awaludin)