HOME NEWS SUMUT

Daftar ke Perindo, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Siap Maju Pilkada Tapanuli Utara 2024

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:22 WIB
Daftar ke Perindo, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Siap Maju Pilkada Tapanuli Utara 2024
Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bacalon bupati Tapanuli Utara daftar ke Partai Perindo (Foto: MPI/Robert)
TAPANULI UTARA – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Perindo, AKBP (Purn) Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, MSi resmi mendaftar diri sebagai bakal calon bupati Tapanuli Utara (Taput) 2024-2029 ke Sekretariat DPD Partai Perindo Taput di Jalan Sisingamangaraja, Kota Tarutung, Rabu (15/5/2024).

Jonius Taripar hadir di Sekretariat DPD Perindo Taput, didampingi tim pemenangan, relawan dan masyarakat. Kedatangan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut itu disambut Ketua DPD Perindo Taput Saut Matondang SH, Sekretaris Savei Alenro Parapat, Ketua Panitia Penjaringan Bacalon Bupati dan Bacalon Wakil Bupati Jan David Silalahi, Bendahara Lobirin Nababan, anggota Erwin Simamora, Usdek Nababan, Alpa Simanjuntak, Jasminton Simanjuntak dan para Ketua Kecamatan.

Ketua DPD Perindo Taput Saut Matondang SH menyatakan, pihaknya mengapresiasi dan menerima dengan terbuka pendaftaran Dr AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi, sebagai Bacalon Bupati Tapanuli Utara untuk masa bakti 2024 – 2029.

Saut Matondang SH mengungkapkan, Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara di Pemilu tahun 2024 itu, DPD Perindo Taput memperoleh 6 kursi dari 35 kursi di DPRD Taput. Total perolehan sebanyak 24.658 suara.

Halaman:
1 2
      
