Ancaman Banjir Lahar Hujan, Pemprov Sumbar Siapkan Relokasi Warga Terdampak

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat akan merelokasi warga terdampak menyusul ancaman banjir lahar hujan akibat endapan material vulkanik di Gunung Marapi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, banjir lahar hujan itu berpotensi akan mengaliri 25 sungai yang berhulu di Gunung Marapi tersebut.

"Ketika kawasan-kawasan yang berisiko itu, maka inilah yang ke depan kita akan adakan relokasi terhadap masyarakat sekitar sehingga kita akan bisa mengurangi resiko kematian ketika bencana itu hadir," ucap Mahyeldi kepada Inews Media Group, Kamis (16/5/2024).

Mahyeldi mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mencari lokasi aman sebelum merelokasi warga.

"Tentu daerah yang jauh dari potensi tadi dan kemudian aman dan jaraknya tentunya lebih dari 100 meter di bibir sungai yang ada. Dan kemudian juga tanahnya padat," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan kelayakan tempat relokasi untuk warga.

"Sekarang ini kita lagi berkoordinasi untuk memastikan lokasi tersebut. Nanti akan kita lihat, kelayakan lokasi itu untuk kita bangunkan. Dan insya Allah kita sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang akan membantu pembangunan untuk relokasi nantinya," tuturnya.