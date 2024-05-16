Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Puluhan Warga Gunungkidul Keracunan Nasi Berkat Usai Hadiri Doa Bersama Yasinan

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:19 WIB
Puluhan Warga Gunungkidul Keracunan Nasi Berkat Usai Hadiri Doa Bersama Yasinan
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Puluhan warga Padukuhan Joho Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Gunungkidul alami keracunan usai menyantap nasi berkat peringatan 1.000 hari meninggalnya warga setempat. 4 orang terpaksa menjalani rawat inap karena cukup parah.

Dukuh Joho, Rahadian ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Setidaknya ada 74 orang dari 4 RT di wilayahnya yang mengalami gejala keracunan. 4 orang di antaranya terpaksa menjalani rawat inap di Puskesmas Semin I dan RSUD Wonosari karena kondisinya menurun.

"3 orang rawat inap di Puskesmas dan 1 di RSUD," tutur dia, Kamis (16/5/2024).

Peristiwa tersebut bermula ketika ada salah seorang warga yang menyelenggarakan kenduri Yasinan memperingati 1000 hari keluarganya yang meninggal. Tradisi Yasinan tersebut diselenggarakan Rabu (15/5/2024) malam selepas sholat maghrib.

Namun sore harinya, pemilik hajat membagi-bagikan nasi berkat kepada warga sekitar sebagai undangan untuk berangkat Yasinan. Dan malam harinya sebagian warga terutama laki-laki datang ke rumah pemilik hajat untuk turut berdoa membaca yasin bersama-sama.

"Sorenya dibagi nasi. Dan malamnya juga makan nasi berkat," tambahnya.

Selepas itu, tidak ada yang aneh karena semuanya merasa baik-baik saja. Namun sekira pukul 23.00 WIB, beberapa warga mulai merasakan gejala pusing, mual, muntah dan ada yang diare. Sehingga mereka terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas Semin I dan fasilitas kesehatan lain.

Halaman:
1 2
      
