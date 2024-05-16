Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bersihkan Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas, Pekerja Terjatuh dari Ketinggian 7 Meter

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |00:01 WIB
Bersihkan Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas, Pekerja Terjatuh dari Ketinggian 7 Meter
Lokasi pekerja terjatuh dari kapal di Pelabuhan Tanjung Emas (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Seorang pekerja terjatuh saat membersihkan kapal di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena patah kaki dan cedera leher.

Korban bernama Nur Rofiq (43) warga Boja, Kabupaten Kendal. Insiden terjadi Selasa 14 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB. Lokasinya di PT. Janaya Marina Indah (JMI) Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Insiden terjadi saat korban bersama 2 rekannya mencuci kapal dengan alat bantu crane.

"Tiba-tiba tangga crane tersebut turun sendiri, korban jatuh," ungkap Kapolsek Semarang Utara Kompol Supriyanto, Rabu (15/5/2024).

Dua rekan korban M. Najib (30) warga Kendal dan Edi Santoso (58) warga Semarang bergrgas menolong korban dan membawanya ke RS Panti Wilasa dr Cipto Semarang.

"Korban jatuh dari ketinggian sekitar 7 meter," lanjutnya.

Polisi masih memintai keterangan para saksi dan melakukan penyelidikan. Operator crane bernama Tri Rahardjo juga dimintai keterangan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047//operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960//kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182429//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-9YAa_large.jpg
Penabrak Mahasiswa UGM Divonis 14 Bulan Penjara, DPR: Cederai Moral Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182410//kecelakaan-1fFV_large.jpg
Mobil Seruduk Tenda Maulid di Kembangan Jakbar, Dua Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement