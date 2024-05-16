Bersihkan Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas, Pekerja Terjatuh dari Ketinggian 7 Meter

SEMARANG - Seorang pekerja terjatuh saat membersihkan kapal di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena patah kaki dan cedera leher.

Korban bernama Nur Rofiq (43) warga Boja, Kabupaten Kendal. Insiden terjadi Selasa 14 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB. Lokasinya di PT. Janaya Marina Indah (JMI) Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Insiden terjadi saat korban bersama 2 rekannya mencuci kapal dengan alat bantu crane.

"Tiba-tiba tangga crane tersebut turun sendiri, korban jatuh," ungkap Kapolsek Semarang Utara Kompol Supriyanto, Rabu (15/5/2024).

Dua rekan korban M. Najib (30) warga Kendal dan Edi Santoso (58) warga Semarang bergrgas menolong korban dan membawanya ke RS Panti Wilasa dr Cipto Semarang.

"Korban jatuh dari ketinggian sekitar 7 meter," lanjutnya.

Polisi masih memintai keterangan para saksi dan melakukan penyelidikan. Operator crane bernama Tri Rahardjo juga dimintai keterangan.

(Awaludin)