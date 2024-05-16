Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Tampang Pemuda Bunuh Bos Kopi di Musi Rawas Demi Modal Judi Slot

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |07:33 WIB
Tampang Pemuda Bunuh Bos Kopi di Musi Rawas Demi Modal Judi Slot
Tampang pembunuh bos kopi. (Foto: Era Neizma)
A
A
A

MUSI RAWAS - Kurang dari 1x24 jam Daru Salam (18) tersangka perampok, yang membunuh Fatkhur Rozi owner kopi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dari pengakuan tersangka nekat melakukan aksi pencurian itu karena ketagihan main judi slot, Rabu (15/5/2024).

Kapolres Musi Rawas AKBP Andi Supriadi mengatakan, tim Landak Satrekrim Polres Musi Rawas kurang dari 1x24 jam telah berhasil menangkap tersangka di tempat persembunyiannya. Setelah melakukan aksi penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. 

Atas penangkapan tersangka ini warga sangat senang karena perbuatan tersangka sudah sangat meresahkan warga. Sebab sebelumnya sudah ada Laporan Polisi bulan Maret dengan tersangka D salah satu maling HP dan bongkar rumah. Tersangka pun dihadirkan dalam konferensi pers polisi.

 BACA JUGA:

“Masyarakat sangat senang tersangka ini kita tangkap, karen memang sudah sangat meresahkan,” katanya.

Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 365 ayat 3 dan Pasal 351 ayat 3 yakni penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Termasuk juga sambung Kapolres, pihaknya akan kembangkan kasus Laporan Polisi yang bulan Maret terkait dengan curat (pencurian dengan pemberatan).

"Status tersangka belum pernah dipidana. Tapi menang banyak kasus yang kita ungkap dari tersangka ini. Kita akan cek masyarakat yang sempat kehilangan barang-barang. Terlebih lagi tersangka ini hidup sendiri. Orang tuanya pun tidak mengurus. Memang tinggal sendiri dan analisa kita ini memang mungkin hidupnya tiap hari dari hasil kejahatan," jelasnya.

BACA JUGA:

Kata-Kata Pemicu Pembunuhan Pemilik Warung Madura: Kalau Kerja Lu Tidur Aja Jangan di Sini! 

Sedangkan tersangka mengaku menyesal telah membunuh korban, Ia mengaku membunuh korban karena terpaksa. Sebab korban saat itu memergokinya mencuri dan berusaha menahan tangan tersangka yang ingin kabur.

"Aku mau lari dia pegang tangan saya. Jadi ditujah (ditusuk) kena bagian perut," kata tersangka.

