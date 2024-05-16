Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sering Cekcok, Ayah dan Anak Bunuh Tetangganya

M Fitriadi , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |20:54 WIB
Sering Cekcok, Ayah dan Anak Bunuh Tetangganya
Pelaku pembunuhan tetangga di Ogan Ilir ditangkap polisi (Foto: iNews/Istimewa)
A
A
A

OGAN ILIR - Sering cekcok keluarga, ayah dan anak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, nekat membunuh tetangganya sendiri. Korban meninggal di teras rumahnya dengan bersimbah darah.

Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yakni sang ayah, sementara anaknya hingga saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Peristiwa tersebut terhajadi di Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Korban diketahui bernama Haryono bin Suryadi (47), yang merupakan seorang petani.

Sementara pelakunya adalah dua orang yakni ayah dan anak berinisial S (59) St (30).

Kejadian itu bermula saat sang ayah ke rumah anaknya dan memberi tahu jika korban akan mengambil sepeda motor anakanya tersebut.

Mendengar ucapan sang ayah, seketika itu juga sang anak langsung mendatangi rumah korban dengan membawa sebuah linggis.

Korban dan pelaku St sempat terjadi cekcok mulut terlebih dahulu hingga berujung penganiayaan. Kemudian datanglah pelaku lainnya yang tak lain sang ayah S dengan membacok korban sebanyak tiga kali hingga korban jatuh tersungkur.

Halaman:
1 2
      
