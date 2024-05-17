Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

1.500 Warga Baduy Turun Gunung Lakukan Ritual Seba Hari Ini

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |07:50 WIB
1.500 Warga Baduy Turun Gunung Lakukan Ritual Seba Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok MPI)
LEBAK - Sebanyak 1.500 warga Baduy melakukan ritual Seba, Kamis (17/5/2024). Mereka berjalan kaki dari Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lebak.

Tak sampai di situ, mereka juga membawa 'segudang' hasil panen untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Ritual ini telah lama dilakukan dan saat ini menjadi even yang telah dilirik oleh wisatawan mancanegara.

Setelah sampai di Pendopo Bupati Lebak, para warga Baduy juga ramai-ramai akan kembali bertolak menuju Pemerintah Provinsi Banten. Hal serupa akan dilakukan oleh mereka.

